Blau-Weiß-Trainer Scheiblehner: "Manchmal kann Fußball grausam sein"

Aufstehen, Krone richten, weitermachen: Nach dem so unglücklichen 0:1 am Freitag gegen Horn hat Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. Die Hälfte der notwendigen Schützenhilfe für den Bundesliga-Aufstieg wurde am Sonntag geleistet: St. Pölten verpasste durch das 1:2 in Kapfenberg den Sprung an die Spitze. Diese übernahm vor den letzten beiden Runden der GAK durch das 2:0 gegen Rapid II.

„Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß, direkt nach dem Spiel war es schwierig, die richtigen Worte zu finden“, sagte Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner. „Wir werden die Jäger-Rolle annehmen, müssen beide Spiele gewinnen und auf Umfaller.“ An der Leistung seines Teams ist es nicht gelegen, dass Blau-Weiß verloren hat: „Wir hatten 37 Torschüsse, Horn nur drei. Manchmal kann Fußball auch grausam sein.“

Kapitän Michael Brandner, der einen Elfmeter in der Nachspielzeit vergeben hatte, machte er keine Vorwürfe. „Er ist einer, der Verantwortung übernimmt. Er wird es verkraften.“ Brandner war untröstlich: „Den Elfmeter muss ich reinhauen, es tut extrem weh.“ Zumal Blau-Weiß Linz durch den Ausgleich die Spitzenposition verteidigt hätte. „Aber wir haben in dieser Saison schon viele schwierige Phasen gemeistert.“

Die SV Ried als Vorbild

Ein oberöstereichischer Rivale wird jetzt zum Vorbild für die Blau-Weißen: In der Rieder Aufstiegssaison 2019/2020 waren die Innviertler bis zur 25. Runde ganz vorne, gaben die Tabellenführung dann an Klagenfurt ab und schoben sich erst am vorletzten Spieltag wieder an den Kärntnern vorbei.

Ob im entscheidenden Finish Top-Torjäger Ronivaldo mithelfen kann, ist noch unklar: Der Verdacht auf Kreuzbandriss hat sich nach einer ersten Untersuchung beim 34-jährigen Brasilianer nicht bestätigt. Es soll sich nur um eine Muskelquetschung oberhalb des Knies handeln.

Raphael Watzinger

