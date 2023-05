0:1 – Jetzt ist Blau-Weiß auf fremde Hilfe angewiesen

Gehen dem FC Blau-Weiß Linz auf der Zielgeraden der zweiten Fußball-Liga Kraft und Nerven aus? Das 0:1 (0:0) gegen den SV Horn war ein Schock. Es war ein Spiel, das 90 Minuten wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Horn-Tor lief. Am Ende wurde es nicht einmal ein Unentschieden, mit dem man den Aufstieg weiter selbst in der Hand gehabt hätte. "So unglaublich kann Fußball sein. Jetzt gilt es, ein zwei Tage enttäuscht zu sein, danach geht es weiter", sagte Trainer Gerald Scheiblehner und fügte zweckoptimistisch hinzu: "Abgerechnet wird zum Schluss."

Erst traf Horns Haris Ismailcebioglu aus der einzigen Gäste-Chance im Konter mit einem Heber über Torhüter Nicolas Schmid zum 0:1 (87.). Und dann ließen die Blau-Weißen auch noch die Riesenchance eines Elfmeters in der 94. Minute aus: Michael Brandners schwach geschossenen Strafstoß hielt Horns Ersatztorhüter Niklas Linke bei seinem Zweitliga-Debüt. Der junge Keeper war nur ins Match gekommen, weil Horns Nummer eins, Matteo Hotop, nach 20 Sekunden in Hälfte zwei wegen Torraubs vom Platz geflogen war. Die Blau-Weißen konnten auch die Überzahl in der gesamten zweiten Hälfte nicht nützen – und verloren auch noch Torjäger Ronivaldo, der verletzt ausschied.

GAK und St. Pölten können vorbeiziehen

Jetzt ist man auf fremde Hilfe angewiesen: Sowohl St. Pölten als auch der GAK können am Wochenende in der Tabelle vorbeiziehen. Christoph Schösswendter: "Seit ich da bin, haben wir noch nie ein Spiel so dominiert. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, dieses Spiel zu verlieren. Wir haben sie zerlegt – und jetzt stehen wir ohne Punkte da. Das ist ganz bitter."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.