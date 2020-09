Umfrage: Jobs als wichtigstes Thema

Diese Frage des IMAS-Instituts beantworteten 28 Prozent mit Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen. Die Pflege ist auf Platz sechs (neun Prozent). Die Coronakrise werde deutlich, sagt Wolfgang Hattmannsdorfer, Obmann des Hilfswerks, das die Umfrage in Auftrag gab. Gefragt wurde, ob das Pflegesystem in Oberösterreich funktioniert. 85 Prozent sagten voll und ganz bzw. einigermaßen. Die soziale Absicherung sei eher besser als in anderen Bundesländern, urteilten 37 Prozent, 39 Prozent sagten hier weder noch. Hattmannsdorfer sieht eine Bestätigung, dass das Land soziale Verantwortung übernehme.

