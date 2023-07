IDSA bald Geschichte: "Wenn Sie das googeln …"

Was die Gründungspräsidentin der Linzer Digital-Universität, Stefanie Lindstaedt, im Interview mit den OÖNachrichten vor zwei Wochen angekündigt hatte, bekräftigte sie gestern in einem Gespräch mit der Austria Presse Agentur: Die neue Linzer Digital-Uni ist wieder auf Namenssuche.

Die zwischenzeitlich eingeführte Bezeichnung IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) soll schon bald Geschichte sein, und zwar allein schon aus Copyright-Gründen, wie Lindstaedt betont: "Wenn Sie IDSA googeln, kommen hundert verschiedene Organisationen, die so heißen."

Die neue Bezeichnung ist noch nicht gefunden, jedenfalls will die Gründungspräsidentin das Wort "University" im Namen haben. Als klassische Technische Uni sieht Lindstaedt das Noch-IDSA aber nicht: "Ich glaube, dass wir keine TU sind, sondern eine interdisziplinäre Universität."

"Alle unsere Studien werden sein: ‚Digital Transformation of …‘. Und dieses ‚of‘ könnte Gesundheitswesen sein, Energiewirtschaft et cetera", umreißt Lindstaedt ihre Vorstellung. "Da geht es immer um eine gesellschaftliche oder wirtschaftliche Challenge, die wir systemisch angehen wollen."

Ein Bachelor-Studium werde es zumindest "in den nächsten vier Jahren nicht" geben. Bis Weihnachten sollten erste inhaltliche Schwerpunkte feststehen. Bis 2027 will Lindstaedt einen Stock von 30 Professuren für bis zu 400 Studierende aufgebaut haben – das Anforderungsprofil: interdisziplinär. "Ich will junge Professorinnen und Professoren heranholen, die an Schnittstellen arbeiten, zum Beispiel zwischen Computer Sciences und Sozialwissenschaften. Die haben dann entweder Soziologie oder Informatik studiert und sind in diese Mitte hineindiffundiert."

Relevant seien die Verschränkungen, das Aufbrechen der Disziplinen. Ob sie selbst auch unterrichten werde? "In den ersten vier Jahren nicht", dann werde man weitersehen, aber: "Ich würde schon gerne."

