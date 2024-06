EU-Wahl: Erste Reaktionen aus Oberösterreich

Bei der SPÖ haben die Zahlen offenbar den Kampfgeist in Hinblick auf die Nationalratswahl angefacht. Bei den Grünen nahm man das dicke Minus angesichts der "Ausnahmesituation" in diesem Wahlkampf sportlich und die NEOS feierten das erstmalige Überspringen der Zehn-Prozent-Marke.

Lesen Sie auch: Trendprognose der EU-Wahl: FPÖ holt Platz eins

"Alle jene, denen die ÖVP wichtig ist, können mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein", gestand ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger via Presseaussendung ein. "Was wir bisher sehen, sind Verluste bei Regierungsparteien und ein Trend hin zu den Rändern. Für Österreich zeigt sich ein Bild, das sich schon seit längerem abgezeichnet hat", gibt er sich wenig überrascht. Er tröstete sich damit, dass die Oberösterreicherin Angelika Winzig weiterhin im EU-Parlament vertreten sein dürfte. Diese bezeichnete das zu erwartende ÖVP-Ergebnis als "alles andere als erfreulich", nun müsse man "die Ärmel aufkrempeln und an einem besseren Europa arbeiten".

"Wir haben uns nach einem schwierigen Jahr stabilisiert"

"Wir haben uns nach einem schwierigen Jahr stabilisiert" - SPÖ-Landesparteivorsitzender Michael Lindner ist zufrieden mit der Performance bei der ersten bundesweiten Wahl seit Andreas Babler das rote Ruder übernommen hat. Er zeigt sich erfreut, dass der zweite Platz noch in Griffweite ist und man laut Prognose fünf Mandate gehalten habe. Dass die FPÖ so stark geworden sei, schiebt er der ÖVP zu, die Maßnahmen gegen die Teuerung verabsäumt und damit die Spaltung vorangetrieben habe. "Das Ergebnis ist ein Weckruf für die österreichische Innenpolitik", meint er, die SPÖ beginne "morgen mit der Aufholjagd". Er sieht die Sozialdemokraten als "ersten Verfolger" um die Mehrheit im Bund, wo es gelte "einen Kanzler Kickl (Herbert, FPÖ, Anm.) zu verhindern".

"Wir haben ordentlich Gegenwind gehabt"

Grünen-Landessprecher Stefan Kaineder nahm die großen Verluste seiner Partei sportlich: "Wir haben ordentlich Gegenwind gehabt", es sei ein sehr schwieriger Wahlkampf und eine "absolute Ausnahmesituation" gewesen. "Unter diesen Umständen ein so respektables Ergebnis zu machen, ist gut", findet er. Der Einfluss der Causa Schilling auf das Ergebnis sei "sehr groß" gewesen, dennoch solle sie seiner Ansicht nach die Delegationsleitung übernehmen. Nun müsse man das Ergebnis aufarbeiten, "um für den Nationalratswahlkampf zu lernen".

NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer freute sich, dass die Trendprognose ein "historisches" Ergebnis für die Pinken in Aussicht stellt: Laut den Umfragen habe man bei einer bundesweiten Wahl zum ersten Mal mehr als zehn Prozent erreicht. "Unser klares Wahlziel war ein zweites Mandat im EU-Parlament", das scheine auf Basis der aktuell vorliegenden Zahlen geglückt zu sein. "Wir können nun noch schlagkräftiger für unsere Vision eines gemeinsamen Europas arbeiten", erwartet Eypeltauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper