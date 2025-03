Landtag zwischen Windkraft und Gewaltschutz

In der morgigen Landtagssitzung wird neuerlich die umstrittene Windkraft-Verordnung, die das Windpark-Projekt in Sandl gekippt hat, zum Thema – durch eine mündliche Anfrage der Grünen an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). Diese üben scharfe Kritik am Zustandekommen der Verordnung. Diese sei zwar zur Begutachtung ausgeschickt worden, aber nur an einen begrenzten Kreis von Adressaten. Die in solchen Verfahren übliche Veröffentlichung sei entfallen.

Klubobmann Severin Mayr will wissen, welche Stellen überhaupt Stellungnahmen abgegeben haben. "Es keimt der Verdacht auf, dass man offenbar entgegen der eigenen Politik nicht zu viel Wind machen wollte. Je weniger von der Verordnung wissen und mit der Nase darauf gestoßen werden, desto weniger beteiligen sich. Vor allem bitte keine Umwelt-NGOs und andere Kritiker."

Teil des Regierungsprogramms

SP-Frauensprecherin Renate Heitz will bei Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) indes hinterfragen, wann es in Oberösterreich eine Gewaltambulanz geben wird. Dort werden von Gewalt betroffene Personen behandelt und auch Beweise gesammelt.

Aktuell gebe es in sechs Bundesländern ein derartiges Versorgungsangebot, für Oberösterreich hatte Heitz ein solches Angebot bereits 2023 in Diskussion gebracht. "Hilfsangebote für Opfer von Gewalt dürfen nicht verschleppt werden", drängt Heitz auf Tempo. Gewaltambulanzen sind auch Thema im Regierungsprogramm, dort ist von einem Aufbau in allen Bundesländern die Rede.

