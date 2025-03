Im Landtag warf nicht nur die Windkraft Fragen auf

Der Bericht des Landesrechnungshofs (LRH) zum Landesdienstleistungszentrum war deutlich: Dieser empfiehlt, Alternativen zu suchen. Der Mietvertrag wurde vom Land jedoch bereits um weitere 15 Jahre mit Kündigungsverzicht verlängert – zum Ärger der Opposition, die von einem Alleingang des Landeshauptmanns Thomas Stelzer (VP) spricht.

Der SP-Landtagsabgeordnete Tobias Höglinger richtete deshalb in der heutigen Landtagssitzung eine Anfrage an Stelzer. Dieser betonte, dass bei der Vertragsverlängerung Mietreduktionen in Höhe von 10.634 Euro monatlich erreicht wurden, zusätzlich habe die Eigentümerin (eine Raiffeisentochter) einen Investitionszuschuss von 4,4 Millionen Euro zugesagt. Eine Kaufanfrage habe das Land gestellt, diese sei abgelehnt worden. An den Landeszuschüssen zu Pkw-Stellplätzen der Mitarbeiter will Stelzer trotz LRH-Empfehlung nicht rütteln.

Unzufrieden mit den Antworten von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) auf seine mündliche Anfrage zur Windkraftverordnung zeigte sich der grüne Klubobmann Severin Mayr. „Wir wissen weiterhin nicht, warum der Verordnungsentwurf nicht veröffentlicht wurde, noch wann die Stellungnahmen publik gemacht werden.“ Mayr legt deshalb mit einer schriftlichen Anfrage nach.

Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer sieht die Windkraft-Verordnung auf rechtlich wackeligen Beinen. Mit einer willkürlichen Zonierung drohe Chaos beim Windkraftausbau, Stichwort Windpark Sandl.

Thema war auch die Errichtung einer Gewaltambulanz in Oberösterreich – mittels roter Anfrage und eines letztlich abgelehnten rot-grünen Initiativantrags. Die grüne Frauensprecherin Dagmar Engl sieht eine vertane Chance – darauf zu vertrauen, „dass es der Bund umsetzt, weil es im Regierungsprogramm steht“, sei zu wenig.

Auf die Notwendigkeit eines bundesweit einheitlichen Vorgehens pocht Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Diese bekennt sich zur Idee einer Gewaltambulanz, betont aber gleichzeitig, dass es schon jetzt eine umfassende Betreuung von Gewaltopfern in Oberösterreich gebe.

SP-Frauensprecherin Renate Heitz hat kein Verständnis dafür, dass „Schwarz-Blau die Errichtung einer Gewaltambulanz in Oberösterreich auf die lange Bank schiebt“, obwohl einer Umsetzung nichts im Weg stünde. Sie verweist auf eine aktuelle Online-Petition zum Thema mit knapp 5000 Unterschriften.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Landes- und Innenpolitik Julia Popovsky