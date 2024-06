Die Millionen-Verschiebungen zwischen Land und den Gemeinden

Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Gemeinden stehen immer wieder in der Kritik.

Wenn man weiß, wo man suchen soll, dann ist die in Zahlen gegossene Politik des Landes Oberösterreich seit Donnerstag öffentlich einsehbar. Hinter der Beilage 852 versteckt sich in den Landtagsmaterialien der detaillierte Rechnungsabschluss des Landes. Auf fast 800 Seiten in vier Bänden werden die budgetierten und die abgerechneten Einnahmen und Ausgaben verglichen.