"Das Militärkommando wird zum territorialen Verwalter degradiert"

Soldaten des Jägerbataillons in voller Montur

Die Verantwortung des Militärkommandos Oberösterreich für die Milizverbände im Bundesland soll schon im kommenden Jahr verloren gehen. Das befürchtet Michael Gruber, der Wehrsprecher der FP in Oberösterreich. Demnach würde das Jägerbataillon Oberösterreich künftig der 7. Jägerbrigade in Klagenfurt zugeteilt, die dem Jägerbataillon Oberösterreich zugehörige Jägerkompanie Linz-Land mit dem Jägerbataillon 12 in Amstetten einen neuen Ausbildungsverantwortlichen erhalten.