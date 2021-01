Freitesten aus dem Lockdown: Opposition wird Gesetz blockieren

Mit ihrem Plan, individuelles Freitesten aus dem Lockdown ab 18. Jänner zu ermöglichen, scheitert die Regierung am Widerstand aller Oppositionsparteien. Nach der FPÖ legten sich am Sonntag auch SPÖ und Neos fest, dass sie die entsprechenden Novellen des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes im Bundesrat blockieren werden.

Dem Vernehmen nach wollte die türkis-grüne Koalition die Gesetzesänderungen am kommenden Freitag (8. Jänner) im Nationalrat beschließen. Sie müssten vor dem 18. Jänner in Kraft treten – doch nach dem Nein von SPÖ, FPÖ und Neos im Bundesrat wird dies auch mit einem Beharrungsbeschluss der Regierungsparteien nicht bis dahin möglich sein.

Damit wird der Lockdown wohl für alle wie in der gültigen Verordnung erst am 24. Jänner enden. Laut Ankündigung der Regierung hätte es für Freigetestete bzw. Personen, die innerhalb der vergangenen drei Monate von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, die Erlaubnis gegeben, ab 18. Jänner Gastronomie, Hotels und Handelsunternehmen sowie Veranstaltungen aufzusuchen. Der Entwurf lässt einer Verordnung des Gesundheitsministeriums, mit der die Details geregelt würden, viel Spielraum. So heißt es im Entwurf etwa, dass nunmehr in einer Verordnung festgelegt werden könne, dass die Einschränkungen "nicht für Personen gelten, von denen eine geringe epidemiologische Gefahr der Weiterverbreitung ausgeht (...) Es wird dadurch in ersten Lockerungsschritten die Möglichkeit geschaffen, beispielsweise durch das Vorlegen eines negativen Testergebnisses auf SARS-CoV-2 zusätzliche ,Freiheiten’ zu schaffen."

Video: Andreas Mayer-Bohusch kommentiert das Regieren per Verordnungen der türkis-grünen Regierung und die angekündigte Oppositions-Blockade des Freitest-Vorhabens der Regierung im Bundesrat.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am Sonntag, 3. Jänner, 12 Uhr, endete die Frist für Stellungnahmen zu dem Entwurf, der erst am Donnerstagabend, 31. Dezember 2020, in Begutachtung geschickt worden war. Doch Stellungnahmen abzugeben, war praktisch unmöglich. In der kurzen Frist brach die Website des Parlaments aufgrund der vielen Zugriffe zusammen. SPÖ, FPÖ und Neos, die betonten, auch mit ihren Stellungnahmen nicht durchgekommen zu sein, forderten eine Verlängerung der Begutachtungsfrist. Als "Frechheit und Schlag ins Gesicht" wertete Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker den für heute angesetzten Termin der Fraktionen mit Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne).

Auch SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und die stellvertretende FP-Klubchefin Susanne Fürst kritisierten die kurze Frist zur Stellungnahme, alle drei Oppositionsparteien haben auch massive verfassungsrechtliche Bedenken. Die Regierung wolle sich einen "rechtlich bedenklichen Blankoscheck" ausstellen, so Rendi-Wagner. "Wenn die Neuinfektionen bis Ende nächster Woche nicht stabil unter 1000 sind, brauchen wir über Lockerungen erst gar nicht diskutieren", sagte sie. Für Fürst würden im Entwurf gleich mehrere Grundrechte verletzt, wie jene auf Bewegungsfreiheit und das Recht auf Privatsphäre. Eine geharnischte Stellungnahme kam von der Stadt Wien, die auf den Widerspruch zum Datenschutz bei Test-Kontrollen, Unklarheit bei den Kompetenzen und die "Unverhältnismäßigkeit" der Maßnahmen hinwies.

VP-Generalsekretär Axel Melchior wertete all das als "parteitaktisches Spiel und destruktive Fundamentalopposition". "Man muss sich schon fragen, warum die Oppositionsparteien den Menschen in Österreich die Möglichkeit, sich freizutesten, unbedingt nehmen möchten", so Melchior in einer Aussendung. Von den Grünen wurde nur auf die heutige Aussprache im Parlament hingewiesen. (bock)

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.