Aus dem Journalismus in die Politik

Seine Zelte beim "Kurier" hatte Helmut Brandstätter am Vortag endgültig abgebrochen, gestern nominierte der Neos-Vorstand den Ex-Herausgeber als Quereinsteiger für die Nationalratswahl. Absegnen muss seine Kandidatur auf dem zweiten Listenplatz am Samstag noch die pinke Mitgliederversammlung.

Auch die Grünen haben mit Kolumnistin Sibylle Hamann eine Branchenkollegin auf prominentem Listenplatz, bei der ÖVP dürfte Gaby Schwarz, die 2017 vom ORF Burgenland gekommen war, wieder kandidieren. Quereinsteiger aus dem Journalismus haben bei fast allen Parteien Tradition, so erfolgreich wie Helmut Zilk war bisher keiner. Dabei war in der SPÖ 1979 die Aufregung noch groß, als der Moderator und ORF-Programmdirektor Wiener Kulturstadtrat wurde. Als Bürgermeister sollte der 2008 verstorbene Zilk zwischen 1984 und 1994 schließlich Stadt und Partei prägen.

Beliebtes Spielfeld für einen Trikottausch ist seit jeher das EU-Parlament, der ORF ist beliebte Rekrutierungsquelle. Die ÖVP schickte 1996 ZiB-Moderatorin Ursula Stenzel nach Brüssel, die später als Wiener Bezirksvorsteherin in der Inneren Stadt umtriebig war. Inzwischen ist sie zur FPÖ gewechselt. Zum Bruch kam es auch zwischen der SPÖ und ihrem EU-Spitzenkandidaten von 1999, Hans-Peter Martin, der unter anderem in Deutschland publizistisch tätig war. Die FPÖ setzte von 1996 bis 2004 auf den schon verstorbenen Ex-Journalisten Hans Kronberger.

Misserfolge und Erfolgsrezepte

Unerfüllt blieb die Hoffnung von Ex-ORF-Mann Josef Broukal, der 2002 als rote Ministerhoffnung antrat, sich schließlich aber mit sechs Jahren im Nationalrat begnügen musste. Erfolglos blieb heuer Kollege Wolfram Pirchner mit seiner Vorzugsstimmenkampagne für ein VP-Ticket im EU-Parlament.

Um als Quereinsteiger erfolgreich zu sein, brauche es "klare eigene Ziele", sagt Gertrude Aubauer im OÖN-Gespräch. Sie wechselte vom ORF in die Politik, hielt sich im Gegensatz zu vielen anderen Seitenwechslern aber elf Jahre im Nationalrat. Ihr Ziel, "höhere Wertschätzung für Senioren", verfolgt sie nun noch als Vizepräsidentin des Seniorenbunds. Journalisten und Politiker hätten "eine Gemeinsamkeit, beide wollen Bürger für ihre Anliegen interessieren", sieht sie gute Startvoraussetzungen. Auch der Umgang mit Öffentlichkeit sei ein Vorteil gegenüber anderen Quereinsteigern.

Dass auch Medienexperten nicht gegen Stolperfallen gefeit sind, bewies Eugen Freund, der 2014 zur SPÖ kam, nachdem ihn der ORF in Pension geschickt hatte. Der damalige EU-Spitzenkandidat verschätzte sich in einem Interview bei der Frage nach dem durchschnittlichen Arbeitereinkommen grob. Freunds Bilanz ist zwiespältig: "An Journalisten werden besonders strenge Maßstäbe angelegt." Vorteil im EU-Parlament: "Dort interessiert es niemanden, was man vorher gemacht hat." Dass ihn die SPÖ heuer nicht mehr aufgestellt hat, sieht er nicht als Misstrauensbeweis: "Ich hätte es schon noch gemacht, bin aber mit 68 auch froh, mehr Zeit für die Familie zu haben." Und für eine Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln: Freund schreibt ein Buch über seine Zeit als Parlamentarier.

