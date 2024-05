Kommunalwahlen in England bringen Sunak unter Druck

Es war der letzte Stimmungstest vor den britischen Parlamentswahlen, die aller Voraussicht nach im Herbst stattfinden. Umfragen prophezeiten der konservativen Partei (Torys) von Premierminister Rishi Sunak zuvor eine Niederlage.

Gewählt wurde in 107 der 317 englischen Gemeinden ("councils"). Besonders wichtig ist die Bürgermeisterwahl in London sowie zehn Metropolregionen. In London hat Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour-Party gute Chancen auf eine dritte Amtszeit. Auch in den Regionen Manchester und Liverpool gelten die Labour-Kandidaten als Favoriten.

Die meisten Gemeinden wollen ihre Resultate im Laufe des heutigen Tages bekannt geben, mit dem Ergebnis der Londoner Bürgermeisterwahl wird am Samstag gerechnet.

Je nach Ausmaß der Niederlage erhöht sich der Druck auf Tory-Parteichef Sunak. Er war im Oktober 2022 angetreten, um die Abwärtsspirale der Torys zu stoppen. Bisher ist ihm das nicht gelungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper