Deutschland: Ab Mittwoch strenger Lockdown

So muss etwa der Einzelhandel – mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs (Supermärkte, Apotheken, Banken, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten) – schließen. Zudem sollen Schüler und Kindergartenkinder ab Mittwoch "wann immer möglich" zu Hause betreut werden. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder mit.

Die Verschärfung der Maßnahmen habe Auswirkungen auf die Feiertage. Aber: "Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch." Das exponentielle Wachstum der Corona-Neuinfektionen habe eine Zeit lang gestoppt werden können, sagte Merkel. Dann habe es aber eine "Seitwärtsbewegung" gegeben, und seit einigen Tagen gebe es wieder ein exponentielles Wachstum.

Sonderregeln für Weihnachten

Für Weihnachten sollen nach dem Beschluss die strengen Regeln für private Kontakte – maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen – gelockert werden. Von 24. bis 26. Dezember sind demnach Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehende Personen zuzüglich Kinder im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zulässig.

Zu Silvester und Neujahr wird in Deutschland angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Zudem werde der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester grundsätzlich verboten, teilte die Kanzlerin mit. In der Öffentlichkeit gilt ein Alkoholverbot – ebenfalls von 16. Dezember bis 10. Jänner. Verstöße sollen mit einem Bußgeld belegt werden.

"Corona ist außer Kontrolle geraten", warnte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. "Die Lage ist eigentlich fünf vor zwölf." Deswegen habe man keine halben Sachen mehr machen wollen. Ab Mittwoch gelte ein "Lockdown für alle", sagte der CSU-Vorsitzende. "Die Philosophie heißt: Daheim bleiben!"

Nacht-Ausgangssperre in Bayern

Angesichts der gestiegenen Zahlen hat Söder zudem strikte nächtliche Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Bisher habe man eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr in Hotspots mit einer Inzidenz von über 200 umgesetzt. Da das Bundesland nun aber insgesamt über diesem Wert liege, werde man das nun "für ganz Bayern machen".

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte, es seien weiter "Dinge möglich", etwa zu Weihnachten. "Aber man muss auch nicht alles machen, was möglich ist." Geplant sei in Berlin eine Notbetreuung für Kinder, die nicht daheim betreut werden könnten, so Müller. "Aber es wird ein geringer Umfang sein."

Intensiv-Kapazitäten sinken

Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und Kandidat für den CDU-Vorsitz, schwor die Menschen auf "eine harte Zeit und Tage der Entbehrung" ein. Die Berichte aus den Intensivstationen seien dramatisch, sagte er gestern in Düsseldorf. Seit Oktober habe sich die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen vervierfacht. Seit Samstag sei die Zahl auf 1000 gestiegen. Es seien nur noch 15 Prozent der Kapazitäten verfügbar – "mit sinkender Tendenz".

Mehr Unterstützung

Deutschland stockt wegen des harten Lockdowns die Überbrückungshilfen für betroffene Unternehmen auf. Die Höchstgrenze für Zahlungen im Rahmen der Überbrückungshilfe III werde von 200.000 auf 500.000 Euro pro Unternehmen und Monat erhöht, kündigte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gestern an. Die Belastungen für das Bundesbudget bezifferte er auf „knapp über elf Milliarden Euro“ pro Monat.

Wirtschaftsverbände zeigten sich besorgt: Der vorzeitige Abbruch des Weihnachtsgeschäfts werde Unternehmen in eine „existenzbedrohende Lage“ bringen, erklärte der Einzelhandelsverband HDE.

