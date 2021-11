"Ocean Viking" darf mit 306 Migranten auf Sizilien landen

"Die Staaten müssen ein Landungssystem auf die Beine stellen, um zu vermeiden, dass die Geretteten tagelang auf See auf einen Hafen warten müssen", so die Hilfsorganisation SOS Mediterranee via Twitter.

Circa 100 Flüchtlinge, zumeist aus Afghanistan und Pakistan, sind am Mittwoch an Bord eines etwa 15 Meter langen Segelbootes in der süditalienischen Region Kalabrien eingetroffen. Nachdem das Boot auf Grund gelaufen war, sprangen mehrere Personen von Bord und verteilten sich über den Strand. Die Migranten wurden von den Carabinieri von Roccella Ionica und Soverato aufgespürt.

Die in kleinen Gruppen am Strand versammelten Flüchtlinge wurden dann an den Stadtrand von Monasterace in eine von der Gemeinde bereitgestellte öffentliche Einrichtung gebracht. Unter den Neuankömmlingen befanden sich mehrere Frauen und mehrere Minderjährige, darunter kleine Kinder.