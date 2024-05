31-Jähriger bei Säureangriff in Bayern schwer verletzt

Der 31-Jährige wurde am Montag insbesondere im Bereich der Augen so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik nach München gebracht wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte hatte demnach eine Sturmhaube auf und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Kriminalpolizei ermittelt

Das Bayerische Landeskriminalamt untersuchte die säurehaltige Flüssigkeit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu einem Motiv gab es zunächst keine Angaben. Eine Anrainerbefragung, Ermittlungen im Umfeld des Opfers und auch die Untersuchung der Flüssigkeit hätten noch nicht zu einer vollständigen Klärung des Sachverhalts geführt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.