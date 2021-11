292 Migranten bei Calais aus dem Ärmelkanal gerettet

In diesem Jahr wurden allein bis Ende August knapp 16.000 Migranten im Ärmelkanal gerettet, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Einer ähnlich großen Zahl gelang die Überfahrt nach Großbritannien. Der britischen Regierung, die nach dem Brexit ein neues, rigides Einwanderungssystem eingeführt hat, sind die illegal ankommenden Migranten ein Dorn im Auge. London und Paris verständigten sich kürzlich darauf, ihre Kontrollen an den Küsten zu verstärken.

In Calais, wo hunderte Migranten auf eine Überfahrt warten, sind unterdessen Bemühungen für eine menschenwürdige Unterbringung in der Umgebung angelaufen. Der Chef der französischen Immigrations- und Integrationsbehörde (Ofii), Didier Leschi, reiste als Mediator in die Hafenstadt. Dort befinden sich drei Vertreter von Hilfsorganisationen aus Protest gegen die Lebensbedingungen der Migranten in einem Hungerstreik.

350 Migranten im Mittelmeer

Die Aktivisten des Hilfsprojekts für Bootsflüchtlinge im Mittelmeer, Alarm Phone, haben am Mittwoch gemeldet, dass sich 350 Menschen in maltesischen Gewässern in Seenot befinden. Obwohl sie die maltesischen Behörden um Hilfe gebeten hätten, hätten die Migranten bisher keine Hilfe erhalten, twitterte die NGO. Bei Alarm Phone können sich Menschen in Seenot melden. Die Aktivisten dokumentieren die Fälle nach eigenen Angaben und informieren die zuständigen Küstenwachen.