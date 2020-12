Massentests in Wien gehen zu Ende, nur rund zehn Prozent nahmen teil

Am heutigen Sonntag enden in Wien die vom Bund veranlassten österreichweiten Massentestungen. Obwohl die drei Teststandorte noch bis 18.00 Uhr geöffnet haben, ist schon jetzt klar, dass sich in der Bundeshauptstadt nur etwas mehr als zehn Prozent der Bevölkerung gratis auf das Virus testen haben lassen. Die Kapazitäten waren auf eine Teilnehmerquote von bis zu 60 Prozent oder 1,2 Millionen Menschen ausgelegt.

Inklusive Samstag haben laut Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) exakt 204.880 Personen in den Testzentren Stadthalle, Marxhalle und Messe Wien einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Das entspricht in etwa einem Zehntel der knapp zwei Millionen Einwohner Wiens. Für den heutigen letzten Testtag waren mit Stand Samstagabend rund 15.000 Personen für eine Testung angemeldet.

Die tatsächliche Zahl der Corona-Checks am Sonntag könnte noch etwas höher ausfallen, weil man am selben Tag noch einen Zeitslot buchen bzw. in der Messe Wien auch ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen kann. Trotzdem werden nach der zehntägigen Testoffensive unterm Strich nicht viel mehr als 220.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt werden - was einer Quote von rund elf Prozent entspricht.

Was die bis inklusive Samstag durchgeführten 204.880 Schnelltests anbelangt, fielen lediglich 676 positiv aus. Das entspricht 0,33 Prozent der Ergebnisse. Bei den Betroffenen wurde zur Überprüfung ein genauerer Gurgel-PCR-Test durchgeführt. Darüber hinaus mussten bisher weitere 632 Personen gurgeln, weil der Nasenabstrich für den Schnelltest zuvor nicht funktioniert hatte.

Das macht 1.308 Gurgeltests. 466 davon zeigten bzw. bestätigten eine Infektion, in 555 Fällen gab es indes Entwarnung. 287 PCR-Tests sind laut Hacker-Büro noch in Auswertung.

Die Massentestungen in Wien starteten am 4. Dezember. Mit rund 300 Testlinien stellte die Stadt eine Infrastruktur von bis zu 150.000 Schnelltests pro Tag bereit. Tatsächlich kamen laut derzeit vorliegenden Zahlen im Schnitt lediglich knapp 23.000 Menschen pro Tag, um sich auf eine Corona-Infektion überprüfen zu lassen.

Nach Ende des ersten Testdurchgangs in Wien am heutigen Sonntag soll noch am Abend die endgültige Teilnehmerzahl veröffentlicht werden. Detaillierte Endergebnisse bzw. Analysen soll es am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz geben. Die zweite, kürzlich von der Bundesregierung angekündigte Testwelle soll in Wien von 8. bis 17. Jänner über die Bühne gehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.