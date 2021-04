Frau nach Messerattacke außer Lebensgefahr

Die Serie an gewalttätigen Übergriffen auf Frauen reißt nicht ab. Am Freitagabend dürfte in Zell am See im Salzburger Pinzgau ein Beziehungsstreit eskaliert sein. Der genaue Tatablauf war laut Polizei auch am Sonntag noch nicht gänzlich geklärt.

Fakt ist, dass eine 45-jährige Frau durch einen Messerstich im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt wurde. Ihr stark alkoholisierter Lebensgefährte rief per Telefon die Einsatzkräfte. Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen, hat aber bisher laut Polizei keinerlei Angaben zur Tat gemacht.

Am Sonntag gab das Salzburger Uniklinikum Entwarnung: Die Frau befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr. Sie sei zwar noch auf der Intensivstation, ihr Zustand sei aber stabil.

Ebenfalls schwer alkoholisiert war eine 57-jährige Frau, die in der Nacht auf Sonntag ihrem Lebensgefährten (63) ein Messer in die Brust gerammt hat. Laut Polizei verlor der Mann zwar viel Blut, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Frau, die knapp zwei Promille Alkohol im Blut hatte, wurde festgenommen.