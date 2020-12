Staatsmeisterschaft im Triathlon geht 2022 in Wels über die Bühne

Diese Entscheidung wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Österreichische Topsportler werden im Rahmen des "starlim City Triathlon" mitten in der Welser Innenstadt um den Staatsmeistertitel kämpfen. Hobbysportler kommen aber auch nicht zu kurz: Die bewährten Hobbybewerbe, die in den vergangenen Jahren viel Zuspruch erhalten haben, finden in diesem Rahmen ebenfalls statt. Alle, die teilnehmen möchten, haben wie immer die Chance, in Wels an den Start zu gehen, um sich vom eigens angefertigten Silberholz-Steg in die Traun zu stürzen.

Schon kommendes Jahr wird Wels Schauplatz eines weiteren Triathlon-Großereignisses. Im Sommer geht hier wieder der Junioren-Europacup über die Bühne. Am 26. und 27. Juni werden die besten Youngsters aus der europäischen Triathlonszene in der Messestadt zu Gast sein. Bei dem Event handelt es sich um eines von 16 Junioren-Europacup-Rennen, die im kommenden Jahr über ganz Europa verteilt stattfinden werden. Wels veranstaltet den einzigen Bewerb in Österreich. "Das Team des starlim City Triathlons freut sich sehr, die junge Elite des Triathlonsports in Wels begrüßen zu dürfen", heißt es in einer Aussendung vom Donnerstag.