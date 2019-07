Lenker verlor Kontrolle und überschlug sich mit Pkw

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf war gegen 0:10 Uhr mit seinem Pkw auf der Nußbacher Landesstraße von Adlwang kommend in Richtung Nußbach unterwegs. Auf dem Beifahrersitz fuhr ein 27-Jähriger mit.

Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker mit seinem Wagen links von der Straße ab. Das Fahrzeug touchierte mehrere massive Eisensteher eines Gartenzaunes sowie mehrere Bäume und Sträucher. Durch die Betonmauer des Gartenzaunes wurde der Pkw über eine Straße katapultiert. Auf dem Vorplatz eines Gewerbebetriebes blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall wurden der Lenker und sein Beifahrer schwer verletzt. Sie wurden nach der Versorgung durch zwei Notarztteams in die Krankenhäuser in Kirchdorf an der Krems und Steyr gebracht.