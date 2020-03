Kreundl holte gleich zwei Cross-Landesmeistertitel

Die Topläuferin der Cross-Landesmeisterschaften in Oberschlierbach heißt Katharina Kreundl. Die schnelle Steyrerin gewann auf der durch Regen und Schneefall extrem schwierigen, sehr hügeligen Strecke in souveräner Manier den Titel bei den Frauen und sicherte sich überdies gemeinsam mit Melanie Scholz und Martina Taferna, ihren Vereinskolleginnen vom LAC Amateure Steyr, auch noch Gold in der Teamwertung. "Für Kathi war es heuer bereits der dritte Einzel-Landesmeistertitel", sagt LAC-Obmann Fritz Steinparz.

Der Medaillenhunger der Steyrer Läufer war damit aber noch lange nicht gestillt: Insgesamt achtmal Gold, siebenmal Silber und viermal Bronze waren letztendlich die sensationelle Ausbeute. Von der U14 bis zur M60 trugen sich die LAC-Läufer in die Siegerlisten ein.

In Topform waren speziell die Frauen: In der allgemeinen Teamwertung eroberten Claudia Heiml, Bettina Leitenbauer und Claudia Fuchshuber hinter ihren Vereinskolleginnen Silber. Gold gab es zudem für Claudia Heiml (W40), Manuela Geiblinger (W35), Viona Knoll (U16) im Einzel sowie die Teams Viona Knoll, Emma Petersen, Emma Großalber (U16), Moritz Heiml, Paul Leitenbauer, Tobias Holzner (U18) und Mateo Hönlinger, Pascal Großalber, Lorenz Schwarz (U20). Paul Leitenbauer (U18) versilberte sich ebenso wie Bettina Leitenbauer (W45), Agnes Kreundl (W55), Franz Flankl (M60) Roman Pachlatko (M45) und das Trio Christian Fehringer, Ben Knöbl, Julian Kuzmich (U16). Bronze gab es für Flora Heiml (U14), Moritz Heiml (U18), Mateo Hönlinger (U20) und Richard Öller (M60).