Paragleiter blieb nach missglücktem Start in Baumkrone hängen

Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land startete gegen 15 Uhr mit seinem Paragleiter am Startplatz Sonnberg in Steinbach am Ziehberg. Der Paragleiter-Pilot mit etwa 35 Jahren Flugerfahrung glitt aus unbekannter Ursache direkt nach dem Start in eine Baumgruppe, die sich unterhalb des Startplatzes befindet und blieb mit seinem Schirm in einer Baumkrone hängen.

Dabei wurde er nach eigenen Angaben nicht verletzt und konnte in einer Astgabelung sicheren Halt finden. Er alarmierte dann selbstständig die Feuerwehr. Die Höhenretter der Feuerwehr konnten den Verunfallten aus seiner misslichen Lage befreien. Der 69-Jährige wurde nach der Bergung von der Rettung versorgt und begab sich danach selbstständig in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf.

