Mitreißende Hommage an Entertainer Udo Jürgens

LINZ. Bei der "Udo Jürgens Show" am Donnerstag, 14. März 2019, im Brucknerhaus Linz dürfen sich Fans und Liebhaber der berühmten Udo Jürgens-Lieder auf einen beschwingten und mitreißenden Abend freuen! "Aber bitte mit Sahne", "Ich war noch niemals in New York" oder "Ein ehrenwertes Haus" – mit diesen berühmten Titeln gibt Ausnahmesänger Martin Schmitt als furioser Pianist am weißen Flügel und stimmlich grandios den Ton an. Spannende instrumentale Battles, visuelle Effekte und eine perfekt arrangierte Songauswahl formieren eine überwältigende Musiksensation. Diese Show berauscht, verzaubert und verführt. Eine emotionelle Hommage an den Grand Seigneurs des Chansons. Ein Abend für Udo Jürgens. Kartenvorverkauf: OÖNachrichten Linz, Wels und Ried (OÖN-Tickethotline 0732/ 7805 805) sowie auf www.nachrichten.at

