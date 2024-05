Arbeiter-Oase in Steyr: 150 Jahre Schwimmschule

Im Sommer hat das Sportbecken in der Schwimmschule, dem ältesten Arbeiterbad in Europa, erfrischende 20 Grad. Die vielen Stammgäste, die zum Teil seit Jahrzehnten ihren Sommersitz in die Schwimmschule verlegen, schätzen genau das an diesem Kleinod mitten in der Stadt: die mehr als 100 Jahre alten Linden, Buchen und Eichen, die Naturschatten spenden, die entspannte Atmosphäre und die gute, sehr naturnahe Wasserqualität.