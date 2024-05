Ein "Engerl" soll Kerstin auf Wolke sieben des Schlagerhimmels fliegen

Kerstin Schmidt tritt im Finale der "Großen Chance" an.

Das Gebiss sperren die Patienten weit auf, wenn ihnen Kerstin Schmidt mit dem Saugschlauch in den Mund fährt, während der Zahnarzt bohrt. Der Mund bleibt den Leuten aber auch offen bei dem, was die Arzthelferin in einer Waidhofner Ordination nebenbei schafft: Seit ihrer Kindheit unterhält die 23-jährige Biberbacherin bei Zeltfesten und Hochzeiten mit ihrer Harmonika und ihrer Stimme das Publikum.