Rotes Kreuz kann auch bei Blackout retten und helfen

Durch eine solche Übung könne sichergestellt werden, dass man auch bei einem Blackout die rettungsdienstliche Akutversorgung für die Menschen in der Region gewährleiste, erklärte der Führungsstab. Mitarbeiter der Ortsstellen Bad Hall, Ternberg, Sierning und Weyer sowie des Bezirksrettungskommandos nahmen an der Simulation teil, die vorgab, dass das Stromnetz zusammengebrochen war. In diesem Fall müssen Notstromaggregate aufgebaut und Kommunikationssysteme errichtet werden, die bei den Rettungskräften ohne Hilfe von außen funktionieren. "Diese Übung ist eine Vorbereitung auf mögliche Krisensituationen. Vieles hat sehr gut funktioniert, aber wir wissen auch, wo wir noch an Verbesserungen arbeiten müssen", zeigte sich Bezirksrettungskommandant Stephan Schönberger realistisch.

