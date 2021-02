OÖN-Börsespiel: Hessenberger führt

Alois Hessenberger mit einen Plus von 12,40 Prozent vor Franz Dittlbacher (plus 10,20 Prozent) und Gerhard Voglhuber (plus 10,01 Prozent) – das ist aktuell die Rangliste der Teilnehmer aus dem Salzkammergut am OÖN-Börsespiel in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich. In der Schülerwertung liegt mit Paul Hofinger (plus 6,18 Prozent) ein Mitglied der 5BK der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Vöcklabruck auf Platz 18. In der Klassenwertung ist die 4B der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bad Ischl mit einem Plus von 0,58 Prozent als bester Vertreter aus der Region auf Platz 36 zu finden.

Da gibt es also durchaus noch Luft nach oben. Wer jetzt noch weiter hinten ist, braucht sich nicht zu sorgen, denn entschieden ist noch lange nichts. Wie an den Börsen üblich, kann sich vieles sehr rasch verändern. Zudem dauert das Börsespiel noch eine Zeit lang. Es endet erst mit den Schlusskursen am 25. März. Teilnehmen kann weiterhin jeder, der sich für die Börse generell interessiert oder glaubt, dass er mit Aktien ein gutes Händchen hat. Und wer am Ende vorne ist, der kann sich über viele Gewinne – vom nagelneuen Citroen C3 über ein iPhone 12 bis zu Kepler-Fonds-Gutscheinen – freuen.

Mehr als 5500 Teilnehmer haben sich bereits für die Erwachsenenwertung registriert, dazu kommen dann noch rund 1500 Teilnehmer in der Schülerwertung. Neben den Siegern bei den Erwachsenen, Schülern und Klassen gibt es auch heuer wieder eigene Preise für die Gewinner des OÖN-Börsespiels in den sechs oberösterreichischen Regionen, die ident sind mit den Lokalausgaben der OÖN.