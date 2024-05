Gratis-Straßenbahn: "aktionistisch" bis "lückenhaft"

Gratis-Bim soll Frequenz in der Innenstadt erhöhen.

Wie berichtet, beantragt die FPÖ für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag eine „Aktuelle Stunde zur wachsenden Leerstandsproblematik“ in der Linzer Innenstadt. Am Wochenende ist Bürgermeister Klaus Luger (SP) deshalb mit der Ankündigung einer Gratis-Straßenbahn zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Biegung vorgeprescht.

Mehr zum Thema: Linzer Spielwarengeschäft Beyerl schließt mit Ende September

Ein oft eingebrachter Vorschlag

Neu ist die Idee nicht. Schon 2014 machte die FPÖ einen ähnlichen Vorschlag, der damals aber von der SPÖ-Verkehrsstadträtin Karin Hörzing noch als „nicht sinnvoll“ abgelehnt wurde. Ähnlich erging es 2017 Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik (damals Neos). Sein Antrag auf eine Gratis-Straßenbahn an den Adventsamstagen scheiterte an der SPÖ und ihrem damaligen Koalitionspartner FPÖ. Diesmal ist die FPÖ wieder dafür. FPÖ-Stadtrat Michael Raml nennt den Luger-Vorstoß „begrüßenswert, aber lückenhaft“. Raml will eine Ausdehnung der Gratis-Straßenbahn auf das komplette Netz innerhalb der Stadtgrenzen.

"Es braucht deutlich mehr"

Aktionismus ortet hingegen der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP), zudem Aufsichtsratsvorsitzender der Linz Linien. „Wir bringen beinahe jede Sitzung Vorschläge zur Erhöhung der Frequenz in der Innenstadt ein, die aber alle von der SPÖ abgeblockt oder auf die lange Bank geschoben werden.“ Lugers Gratis-Straßenbahn würde zwar die Frequenz innerhalb der Einkaufszone erhöhen, aber kaum mehr Kunden von außen bringen. „Es braucht hier deutlich mehr, und zwar auf Basis einer umfassenden Frequenzanalyse der Innenstadt“, so Hajart. Die Grünen wiederum wollen die Innenstadt durch den Einzug der Digitaluni in die Post City anstatt des Baus im Grüngürtel attraktivieren.

Lesen Sie auch: Nach Beyerl-Aus: FPÖ will "Leerstandproblematik" im Gemeinderat diskutieren

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper