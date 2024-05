"Furiosa": Den Zorn versprüht Anya Taylor-Joy mit den Augen

Für alle, die es wenig schön finden, wenn sie noch Rest-Sandkörnchen vom jüngsten Urlaub im Koffer finden, heißt es ab heute eines: Augen auf bei der Wahl des Kinofilms. Mit "Furiosa: A Mad Max Saga" startet nach "Dune 2" der nächste Blockbuster, in dem sich in einer sozial entfesselten Zukunft Menschen und menschenähnliche Wesen durch massig Wüstensand pflügen, wälzen, rollen. Wenn sie nicht – wie im "Mad Max"-Fall – motorisiert darüber hinwegbrettern. In "Furiosa" sind das vor