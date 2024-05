149 km/h im 70er: Polizei zog bei Kontrollen 38 Fahrzeuge und vier Lenker aus dem Verkehr

Gemeinsam mit Kräften der Landesverkehrsabteilung, der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und Sachverständigen der Landesregierung (umgangssprachlich "Prüfzug" genannt) führte die Polizei am Pfingstsonntag Schwerpunktkontrollen im Umkreis um die Plus City durch. Dabei wurden mehr als 12.000 Fahrzeuge auf Geschwindigkeit überprüft und mehr als 50 Fahrzeuge vom Prüfzug kontrolliert.

Die Bilanz: Bei 38 Fahrzeugen mussten wegen sogenannter technischer Mängel die Kennzeichen abgenommen werden. "Normalerweise bedeuten technische Mängel abgefahrene Reifen oder kaputte Bremsen. Bei den Fahrzeugen dieser Kontrolle waren es aber mangelhaft eingetragene Anbauteile", sagt die Polizei auf OÖN-Nachfrage.

Bei einer dieser Kennzeichenabnahmen kam es zu heftigem Widerstand des betroffenen Lenkers, einem deutschen Staatsbürger, der mit einer Festnahme endete. In den sozialen Medien kursiert aktuell unter dem Schlagwort "Polizeigewalt" ein Video davon. "Eine klassische Täter-Opfer-Umkehr", sagt die Polizei.

279 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen

Zusätzlich zu den Kennzeichenabnahmen mussten vier Lenker ihre Führerscheine abgeben. Darüber hinaus gab es insgesamt 279 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Ein Fahrzeug wurde mit 149 km/h in einer 70er-Beschränkung gemessen. Ein anderes raste mit 116 km/h durch das Linzer Stadtgebiet. Zu einer Beschlagnahmung eines Fahrzeuges kam es nicht.

Die Gesetzesübertretungen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der Night of Wheels. Bei der Veranstaltung im Parkhaus der Plus City selbst, bei der Tuner ihre Fahrzeuge zur Schau stellen und bei der die Polizei ebenfalls anwesend war, kam es zu keinen Anzeigen. Vier Personen mussten von der Rettung wegen kleinerer Beschwerden versorgt werden, eine Person wurde zur Behandlung in ein Spital gebracht.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

