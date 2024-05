Pit Freisais fordert ein Ende für das Gedenken an einen Nazi-Bürgermeister

Als am 5. Mai 1945 die amerikanischen Truppen Steyr einnahmen, wurde ihnen von Hans Ransmayr die Stadt übergeben. Es war die letzte Amtshandlung des damaligen Nazi-Oberbürgermeisters. Das NSDAP-Mitglied Ransmayr war von 1938 bis 1945 Steyrer Stadtchef. Er wurde verhaftet, ins Gefangenenhaus Berggasse überstellt und kam danach in ein Anhaltelager für Nationalsozialisten in Glasenbach bei Salzburg. Nach Auflassung des Lagers kehrte Ransmayr nach Steyr zurück, wo er am 12. November 1949 starb.