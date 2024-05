Ehemaliger Linzer Bezirksverwaltungsdirektor verstorben

Von 2014 bis 2019 war Robert Huber Bezirksverwaltungsdirektor der Stadt Linz und hat in dieser Funktion die Weiterentwicklung der Landeshauptstadt mitgestaltet. Zuvor war er langjähriger Abteilungsleiter im damaligen Baurechtsamt sowie Dienststellenleiter des Bezirksverwaltungsamtes. Laut Aussendung der Stadt hat er sich um die Transformation der städtischen Verwaltung zu einer serviceorientierten Dienstleisterin verdient gemacht.

Aus dem Archiv: Interner Bewerber aus dem Magistrat wird neuer Finanzdirektor der Stadt Linz

Rechtsberater der Ordnungsdienstes

Huber wurde 1956 in Linz geboren. Nach dem Besuch der Volksschule und des Akademischen Gymnasiums studierte Huber ab 1976 an der Johannes Kepler Universität Jus. 1981 wurde er zum Dr. jur. promoviert. Am 1. Jänner 1984 trat Huber in die Dienste des Magistrats Linz ein. Nach seiner Pensionierung war er als Rechtsberater des Ordnungsdienstes der Stadt Linz tätig.

Auch auf gesellschaftlichem Gebiet, zum Beispiel durch seine Tätigkeit als Funktionär im Tanzsport, hat Huber Akzente gesetzt.

