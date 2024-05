Elektroindustrie schlägt Alarm: "Geht es so weiter, ist der Abgrund nicht weit"

Den Teufel an die Wand malen will Erwin Raffeiner nicht. "Uns geht es im Vergleich mit anderen Industriesparten noch gut. Aber wenn es so weitergeht, ist für die gesamte Industrie in Österreich der Abgrund nicht weit", sagt der Geschäftsführer von Sprecher Automation aus Linz und Fachgruppenobmann der Elektro- und Elektronikindustrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.