Unwetter forderten Einsatzkräfte in Oberösterreich, Videos zeigen Tornado in Graz

Geosphere Austria warnte auf der Online-Präsenz vor teils kräftigen Gewittern, die sich weiter nach Norden verlagern, "strichweise können große Regenmengen in kurzer Zeit fallen", hieß es. In sozialen Medien teilte ORF-Wetterexperte Sigi Fink zahlreiche Videos eines Mini-Tornados, der über Graz gesichtet worden war:

Zweithöchste Gewitterwarnung

Die "Kleine Zeitung" berichtete online von Überschwemmungen im Raum Leoben und Voitsberg, wo auch Alexander Podesser, Leiter der Geopshere Steiermark den Grazer Tornado bestätigte, "allerdings ein kleiner".

Die zweithöchste Gewitterwarnung wurde von Geosphere Austria vorerst jedenfalls für östlich gelegene Teile der Steiermark und kleinere Gebiete im Nordwesten Niederösterreichs ausgesprochen. Für Teile Oberösterreichs galt am Dienstagabend eine gelbe Wetterwarnung.

Mehrere Einsätze in Oberösterreich

Schon am späten Nachmittag waren die Einsatzkräfte in den Bezirken Ried im Innkreis und Vöcklabruck wegen starker Regenfälle gefordert. Gegen 16:50 Uhr ging der erste Alarm bei der Feuerwehr ein. Es galt Keller auszupumpen und überflutete Verkehrswege freizumachen. Die Messstelle des Hydrographischen Dienstes Oberösterreich registrierte in Vöcklabruck gut 45 mm Niederschlag binnen kurzer Zeit, in Geboltskirchen waren es gut 30 mm.

Die meisten Unwetter-Einsätze verzeichnete die Landesleitzentrale in Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) und Regau (Bezirk Vöcklabruck). Aber auch in Frankenburg am Hausruck, Gmunden, Pühret, Atzbach und Attnag-Puchheim war die Hilfe der Feuerwehr gefordert. In Gallspach (Bezirk Grieskirchen) galt es ein Dach zu sichern. Die höchste in Oberösterreich gemessene Windspitze trat in Enns auf: 70,6 km/h zeigte die Messstation der Geosphere Austria.

So wird das Wetter am Mittwoch

Das turbulente Wetter dürfte in den nächsten Stunden noch anhalten: In der Nacht ziehen zum Teil kräftige Regenschauer durch. Erst in den Morgenstunden beruhigt sich der Himmel über Oberösterreich. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Der Mittwoch präsentiert sich einmal mehr wechselhaft: Während am Vormittag die Wolken auflockern um der Sonne immer mal wieder Platz zu machen, entstehen ab dem Nachmittag wieder Quellwolken, die lokale Gewitter bringen. Am höchsten ist die Schauerneigung im Salzkammergut und in der Pyhrnregion. Schnee fällt oberhalb von etwa 2300 Metern.

