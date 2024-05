Christian ist da. Das sieht jeder. Zumindest jeder, der hinschauen will. Christian ist in der Wohnanlage Grüne Mitte längst ein Vertrauter. Er ist sichtbar, auch dann, wenn das Wetter nicht passt. Er begleitet Menschen auf ihrer wöchentlichen Walkingtour, gibt ihnen Bewegungstipps und – was viel wichtiger ist – ist Anlaufstelle für viele Anliegen.