Der zwölfjährige Michael aus Kirchham: Tierretter aus Überzeugung

Für Michael ist es noch immer selbstverständlich. Er hätte nicht einfach weitergehen können, ohne etwas zu unternehmen. Egal wie klein oder groß das Tier war, das da am Boden lag und von den allermeisten, die durch die Gmundner Kirchengasse spazierten, ignoriert wurde.

Am 6. Mai hatte der Zwölfjährige aus Kirchham einer männlichen Fledermaus das Leben gerettet. Weil er sie nicht nur aufgehoben und beschützt, sondern sie auch mit der Straßenbahn zum Treffpunkt mit Tierpflegerin Gabi Kaar von der Wildtierstation Aurachtal gebracht hatte. Auch den "Notruf" hatte er selbstständig abgesetzt.

Kaar, seit elf Jahren in der Station in Altmünster tätig, war so gerührt von der Aktion, dass sie auch mithilfe der Medien nach dem heimlichen Helden suchte – denn auf das Austauschen von Kontaktdaten hatte sie in der Eile vergessen.

"Helfe allen Lebewesen"

Vor wenigen Tagen meldete sich die Mutter des Zwölfjährigen und ließ ausrichten, dass Michael das Angebot Kaars, einen gemeinsamen Tag in der Wildtierstation zu verbringen, gerne annimmt. Am Samstag durfte der Zwölfjährige schließlich sogar bei der Tierfütterung helfen und einen gesund gepflegten Vogel in die Freiheit entlassen.

Michael ist Schüler in Gmunden, liebt – wenig überraschend – Tiere, aber auch Sport, Natur und vor allem die Berge. Sein Lieblingsberg: "Der Traunstein natürlich." Für ihn sei es selbstverständlich, allen Lebewesen sofort zu helfen, wenn sie in Not sind. (geg)

Autor Gabriel Egger