Im Rieder Stadtbudget fehlen für 2025 nicht weniger als sechs Millionen Euro

Am Donnerstagabend kommen die Mitglieder des Rieder Gemeinderates ab 18.30 Uhr im Ratssaal das letzte Mal in diesem Jahr zu einer Gemeinderatssitzung zusammen. Spannend wird es vor allem beim Punkt 10, den Finanzangelegenheiten. ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner wird beim Punkt "Budgetentwicklung allgemein" keine guten Neuigkeiten für die Stadtgemeinde Ried verkünden. Ein ausgeglichenes Budget für 2025 scheint in unerreichbarer Ferne. Überraschend ist das zwar nicht, denn das Stadtbudget für dieses Jahr konnte, wie mehrfach und ausführlich berichtet, erst im April beim dritten Anlauf beschlossen werden. Ausgeglichen konnte das Budget deshalb werden, weil eine Gewinnausschüttung aus der stadteigenen Energie Ried in der Höhe von 1,7 Millionen Euro beschlossen wurde. Es müsse aber Bewegung in die Diskussionen über den Finanzausgleich mit Land und Bund kommen, wurde von mehreren politischen Vertretern gefordert. Während auf Bundesebene die ÖVP, SPÖ und NEOS versuchen, sich irgendwie auf eine Dreier-Koalition zu einigen, hat man in der Rieder Stadtpolitik ganz andere Sorgen.

Sechs Millionen Euro fehlen

Stadtchef Zwielehner, der seit Herbst 2021 im Amt ist, redet im Gespräch mit den OÖ Nachrichten gar nicht lange um den heißen Brei herum. "Die Lage ist noch viel dramatischer als für das heurige Budget. Uns fehlen rund sechs Millionen Euro für ein ausgeglichenes Budget. So eine Situation hatten wir in Ried noch nie", sagt Zwielehner und fügt hinzu: "Um es vorsichtig auszudrücken: Die Einnahmen entwickeln sich moderat, die Ausgaben wachsen dynamisch." Als Beispiel führt der Stadtchef Personalkosten, Kosten für Pensionen, Krankenanstalten und die Beiträge für den Sozialhilfeverband (SHV) an. "Diese steigen 2025 im Vergleich zu 2022 um rund 34 Prozent von 22 auf 29,5 Millionen Euro. Das sind 7,5 Millionen Euro", rechnet Zwielehner vor. Die Ertragsanteile hingegen steigen in diesem Zeitraum in Ried lediglich um etwas mehr als 2,7 Prozent. "Wir sprechen von Mehreinnahmen von 400.000 Euro. Das kann sich nicht ausgehen." Auch die Zahl der Gemeindeangestellten wird sich von 242 (2022) auf 275 (2025) erhöhen. "Rund 40 Prozent unserer Angestellten sind in der Kinderbetreuung, also in den Kindergärten und Krabbelstuben, tätig. Wenn die maximale Kinderanzahl, wie vom Land vorgesehen, reduziert wird, benötigen wir zwei zusätzliche Kindergartengruppen", sagt Zwielehner. Ein Kindergartenplatz kostet die Stadt laut Bürgermeister pro Jahr 5500 Euro, ein Krabbelstubenplatz 6500 Euro. Das seien 60 Prozent der Gesamtkosten, die restlichen 40 Prozent würden vom Land kommen. "Dieses Verhältnis war vor fünf Jahren noch umgedreht", sagt Zwielehner.

"Wahrheit ins Gesicht schauen"

Auf die Frage, was diese düsteren Aussichten für das Budget 2025 für die Stadt Ried bedeuten, antwortet der Bürgermeister. "Aus heutiger Sicht werden wir an allen Ecken und Enden sparen müssen, über jede einzelne Ausgabe, die wir tätigen wollen, müssen wir uns mit dem Land unterhalten. Auch wenn das oberste Ziel sein muss, keine Härteausgleichsgemeinde zu werden, müssen wir der Wahrheit ins Gesicht schauen." Am Donnerstag wird ein sogenanntes "Budgetprovisorium", das sozusagen mit 1. Jänner in Kraft tritt, beschlossen.

Keine Gewinnentnahme

Es werde, ob man wolle oder nicht, wohl nicht ausbleiben, die Härteausgleichskriterien Punkt für Punkt mit dem Land zu verhandeln. "Das kann bis Sommer dauern", sagt Rieds Stadtchef. Und eine erneute Gewinnentnahme aus der Energie Ried? "Nein, so eine wird es 2025 nicht mehr geben. In diesem Jahr haben wir es gemacht, um uns sozusagen etwas Zeit zu erkaufen. Unsere Hoffnung war, dass sich beim Finanzausgleich mit Land und Bund etwas tut und sich so die Situation für Gemeinden und Städte verbessert. Leider ist es eigentlich sogar noch schlechter geworden. Es braucht innovative Lösungsvorschläge, egal ob von Land, Bund oder den Gemeinden", so Zwielehner.

"Stadtpolitik steht hinter Vereinen"

Es gebe in diesen finanziell so schweren Zeiten für die Stadtgemeinde aber auch Lichtblicke. "Dass die Stadtgemeinde die Energie Ried und die Sparkasse Ried-Haag nie verkauft hat, ist wichtiger denn je. Nur so können wir uns zum Beispiel die dringend notwendige Sanierung der Roseggerschule oder die Beteiligung am Neubauprojekt des Bahnhofs leisten." Es sei offen, ob man 2025 den Rieder Vereinen eine Förderung auszahlen wird dürfen. "Wir werden parteiübergreifend alles versuchen, um die Förderung für die Vereine in die Härteausgleichskriterien reinzuverhandeln. Die gesamte Stadtpolitik steht hinter unseren Vereinen, in denen großartige ehrenamtliche Arbeit geleistet wird", sagt Zwielehner. Thematisiert werden müsse bei den Verhandlungen endlich auch, wie man die Finanzierung von überregionalen städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Freizeitbad oder Stadtbibliothek, regelt, so der Stadtchef. "So wie es derzeit läuft, geht es nicht mehr, das ist offensichtlich." Den Wechsel von der Privatwirtschaft ins Rathaus habe er trotz der aktuellen Lage nie bereut. "Ich habe mich bewusst entschieden, diese Herausforderung anzugehen. Das Leben ist kein Ponyhof, ich werde mich weiter mit aller Kraft für Ried einsetzen."

Mehr zum Thema Innviertel Rieder Budget endlich beschlossen: "Diesen Stein hat man bei mir fallen gehört" RIED. Im dritten Anlauf wurde am Donnerstagabend das Budget 2024 der Stadtgemeinde Ried beschlossen. Erleichterung bei Stadtchef Bernhard Zwielehner. Rieder Budget endlich beschlossen: "Diesen Stein hat man bei mir fallen gehört"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif