Leiche vor 25 Jahren in Wiener Keller vergraben: Rätsel um Identität

"Jeder davon wird durch die Beamten des Landeskriminalamtes Wien überprüft", teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion mit. Die Exekutive hatte zuletzt Fotos der Kleidung des zum Todeszeitpunkt etwa 30 Jahre alten Mannes veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Zwar blieb sein Gebiss einwandfrei erhalten, dennoch konnte die Leiche bisher nicht identifiziert werden. Als gesichert gilt bisher nur, dass der Mann 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein muss und Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der Mann trug zudem einen roten Jogginganzug.

Die Polizei veröffentliche Bilder der Kleidung des Opfers. Bild: (APA/LPD WIEN)

Arbeiter fanden Leiche

Bauarbeitern war im April bei Sanierungen in einem Altbau am Hundsturm starker Geruch in einem Kellerabteil aufgefallen. Die Arbeiter fanden daraufhin eine in einem Plastiksackerl verpackte Leiche. Die Männer alarmierten schließlich die Polizei, die das Gebäude umfassend durchsuchte. Im Zuge der Spurenauswertung zeigte sich schließlich, dass der Mann durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war. Sein Körper wies laut Polizei unter anderem Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen aus einem möglichen Abwehrkampf auf, wie es damals geheißen hatte.

Wie der Mann genau getötet wurde, wollen die Kriminalisten auch weiterhin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zu den bisher bekannten Fakten passen. Auch Personen, denen sich der oder die Täter möglicherweise anvertraut haben könnten, werden gebeten sich zu melden. Sachdienliche Informationen werden (auch anonym) direkt beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 erbeten und in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

