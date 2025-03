Zum 82. Geburtstag: Würdigungen für verschollenen Bodo Hell

Anlässlich seines 82. Geburtstages am 15. März finden in den nächsten Wochen neben einem Ö1-Schwerpunkt zahlreiche Würdigungen statt. "Bodo Hell: Verweile doch!" nennt sich am 13. März ein Erinnerungsabend im Literaturhaus Salzburg, mit dabei sind Weggefährten wie die Musiker Erwin Rehling, Peter Angerer und Werner Zangerle sowie der Schauspieler Wolfram Berger.

Mehrere Erinnerungsveranstaltungen

Die beiden Filme "Im Augenblick" und "Am Stein" von Othmar Schmiderer, dem langjährigen Freund und Wegbegleiter von Bodo Hell, sind am 16. März bei einem Erinnerungsabend auf Schloss Goldegg zu sehen, am 17. März folgt im Literaturhaus Graz "Ein Abend für Bodo Hell mit Johannes Silberschneider": Nach einer Lesung aus Texten Bodo Hells sprechen Droschl-Chefin Annette Knoch, Manfred Mittermayer (Rauriser Literaturtage) und die Journalistin Julia Zarbach über den Autor und sein Werk.

Bei den Rauriser Literaturtagen erinnert man am 21. März mit der musikalischen Gestaltung der Lesungen durch künstlerische Weggefährten an den Autor. Auch bei "Orgel im Fokus" mit Karl Markovics und Martin Haselböck stehen am 25. März im Radiokulturhaus Texte von Bodo Hell und Ernst Jandl auf dem Programm.

Umfangreicher Schwerpunkt auf Ö1

Ö1 widmet Bodo Hell einen Schwerpunkt: Den Anfang macht am Sonntag ein im Jahr 2020 geführtes Gespräch mit Bodo Hell in "Lebenskunst - Begegnungen am Sonntagmorgen" (7.05 Uhr), am 11. März (16.05 Uhr) ist in den "Tonspuren" das Feature "Stadt, Land, verdichtetes Glück. Die Orte des Bodo Hell" zu hören.

"Sound Art: Kunst zum Hören" (23.03 Uhr) bringt am 13. März den literarischen Gedankenaustausch "vom Umarmen des Komponisten auf dem offenen Soffa" von Friederike Mayröcker und Bodo Hell aus dem Jahr 2011, im "Ö1 Hörspiel" am 15. März (14 Uhr) sind Naturaufnahmen von Bodo Hell und Martin Leitner zu hören. Den Abschluss macht schließlich am 16. März "Sage und schreibe" in den "Gedanken" am Sonntag (9.05 Uhr).

