Elfjähriges Mädchen überlebte allein Schiffbruch vor Lampedusa

Sie soll die einzige Überlebende des Schiffbruchs eines Migrantenbootes vor drei Tagen sein, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete. 45 Migranten waren von Sfax in Tunesien aus in Richtung Italien aufgebrochen. Nach Angaben des Mädchens aus Sierra Leona sank das Boot wegen eines Sturms.

Das kleine Mädchen hielt sich mit Hilfe eines Schlauches und einer Schwimmweste über Wasser, als es gerettet wurde. Das Kind kam am Mittwoch um 6.00 Uhr in Lampedusa an.

Vor der Ankunft des jungen Mädchens landeten in der Nacht auf Mittwoch insgesamt 356 Migranten auf Lampedusa. Sie waren auf fünf Booten unterwegs. Alle Passagiere gaben an, von Libyen aus gestartet zu sein.

