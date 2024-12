Die drei Leben des Hannes Androsch

Androsch hatte eigentlich drei Leben: Eines als Politiker, gemeinsam mit Kult-Kanzler Bruno Kreisky; eines als Industrieller, der schon zu Beginn der 2000er Jahre in China investierte - zu einem Zeitpunkt, als andere heimische Industrielle kaum Bescheid über die Chancen in Fernost wussten; und ein Leben als "Citoyen", also als Persönlichkeit ohne Eigeninteresse, aber mit Blick auf das Gemeinwesen.