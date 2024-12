Frontalkollision bei A1-Auffahrt in Oberwang: 65-Jährige verletzt

Ein misslungenes Abbiegemanöver hat am Dienstag gegen 16 Uhr zu einem schweren Unfall nahe der Auffahrt zur A1 bei Oberwang geführt: Ein 18-jähriger Pkw-Lenker wollte von der L541 nach links auf die Richtungsfahrbahn nach Salzburg auffahren und dürfte dabei den Gegenverkehr übersehen haben. Eine 65-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen, die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.

Die Lenkerin zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste. Ihr junger Unfallgegner überstand den Zusammenstoß unverletzt, teilte die Polizei am Abend mit. Beide Fahrzeuge wurde schwer beschädigt. Im Bereich der Unfallstelle kam es bis etwa 17:15 Uhr zu Behinderungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.