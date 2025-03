Aus sechs Tourismusregionien wird ein starkes Salzkammergut

In Bad Ischl wird das Hauptbüro des Tourismusverbandes Salzkammergut sein.

Mit 1. Jänner 2026 beginnt für den Salzkammergut-Tourismus eine neue Ära: Auf Druck von Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) fusionieren die sechs oberösterreichischen Subregionen des Salzkammerguts (Dachstein, Bad Ischl, St. Wolfgang, Traunsee-Almtal, Attersee-Attergau und Mondsee-Irrsee) zu einem einzigen Verband. Hinter den Kulissen wird längst intensiv am Zusammenschluss gearbeitet, bis Mitte des Jahres will man die künftigen Strukturen ausgearbeitet haben. Dazu wurden Arbeitsgruppen für Themen wie Finanzen, Personal, IT und Fusionsvertrag gebildet, sie tagen derzeit im Wochenrhythmus. „Die Aufgabe ist enorm“, sagt Michael Spechtenhauser, Geschäftsführer der Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH (STMG), die bereits jetzt eine Klammer für die Tourismusregion bildet.

„Die einzelnen Verbände sind historisch gewachsen und haben zum Teil eine ganz unterschiedliche Kultur. Allein die Bilanzen der sechs Verbände und der STMG zusammenzuführen, ist eine Herkulesaufgabe.“

Das Sagen hat ab 2026 ein Aufsichtsrat, in dem Vertreter aus allen Regionen sitzen werden, dazu vier Bürgermeister und ein Vertreter des Oberösterreich Tourismus. Dieser Aufsichtsrat wird einen Geschäftsführer („Tourismusdirektor“) für das gesamte Salzkammergut bestellen. Die sechs derzeitigen Tourismusdirektoren werden in ihren „Erlebnisregionen“ (so die künftige Bezeichnung) leitende Funktionen behalten. Neu ist aber, dass jede Region für spezifische Themen im gesamten Salzkammergut verantwortlich ist:

Traunsee-Almtal : Mobilität und Kulinarik

: Mobilität und Kulinarik Dachstein (Inneres Salzkammergut) : Biken, Wandern, Winter

: Biken, Wandern, Winter Bad Ischl : Kultur, Tagungen, Ticketing

: Kultur, Tagungen, Ticketing Attersee: Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit Mondsee-Irrsee: Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit St. Wolfgang: Advent, Internationalisierung

„Der Vorteil dieser Aufgabenverteilung ist, dass sich unsere Mitarbeiter dadurch besser spezialisieren können“, sagt Norbert Sperr, STMG-Aufsichtsratsvorsitzender und Hotelier in St. Lorenz („Eichingerbauer“). „Bisher musste jeder Verband alle Themen abdecken.“

Für alle 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 21 Tourismusbüros gibt es – zumindest für die nächsten beiden Jahre – eine Beschäftigungsgarantie. Die Büros werden weiterbestehen, zentraler Sitz des künftigen Tourismusverbandes Salzkammergut wird Bad Ischl sein. In welchem Gebäude dieser untergebracht sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

Die auf Druck der Landesregierung geplante Fusion stieß im Salzkammergut anfangs auf große Skepsis. Hier würden Gemeinden zusammengeführt, die nicht zusammenpassen, hieß es von Seiten der Kritiker.

16 Millionen Euro Jahresbudget

Fakt ist aber auch: Der entstehende Tourismusverband Salzkammergut wird mit einem Budget von 16 Millionen Euro ein Schwergewicht werden – und hinter dem Ötztal einer der größten Verbände Österreichs sein. Es gibt mehr als 10.000 Tourismusbetriebe in der Region und 3,6 Millionen Jahresnächtigungen allein im oberösterreichischen Teil des Salzkammergutes. Zählt man das Ausseerland in der Steiermark und die Salzburger Mitgliedsgemeinden dazu, sind es 5,6 Millionen. 85 Prozent der Touristen kommen dabei aus Österreich und Deutschland.

„Der Zusammenschluss ist eine große Chance“, sagt STMG-Aufsichtsratsvorsitzender Sperr. „Der Salzkammergut-Tourismus wird an Schlagkraft gewinnen, wenn wir es richtig machen. Und wir sind auf einem sehr guten Weg.“

