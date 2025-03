Für das neue Parksystem an Offensee und Langbathsee ist noch Geduld gefragt

Die Parkautomaten (hier am Langbathsee) sind seit 1. März offiziell in Betrieb. Bezahlt wird erst am Ende des Besuchs.

Während der Faschingstage machte Ebensee ernst: Seit vergangenen Samstag müssen jene, die ihr Auto zwischen 8 und 18 Uhr auf den Parkplätzen an Langbathsee und Offensee abstellen, auch dafür bezahlen. Jede Stunde kostet einen Euro, ein Tagesticket ist um acht Euro zu haben. Wer nur 30 Minuten bleiben möchte, kann das auch weiterhin kostenlos tun.

Die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung mit Anfang März mag zwar kurzfristig erscheinen, die Planungen dafür laufen allerdings bereits seit mehr als einem Jahr. Ebensee konnte die Langbath- und die Offenseestraße aber erst kürzlich vom Land Oberösterreich übernehmen und ins öffentliche Gut der Gemeinde eingliedern – da halfen auch die bereits seit Sommer 2024 installierten Parkautomaten nichts.

Das Problem mit dem Internet

Dass Parkgebühren an zwei der beliebtesten Ausflugsziele im Salzkammergut nicht überall mit Wohlwollen aufgenommen werden, ist auch für Peter Wallner keine große Überraschung. Seit der Einführung am 1. März ist das Postfach des Geschäftsführers der gemeindeeigenen Parkraumbewirtschaftungs GmbH gut gefüllt. "Es gibt mit Sicherheit noch Verbesserungsbedarf, das gilt auch für die Beschilderung", sagt er.

Hauptthema sei aber das Parken über die App "easypark". Denn am Langbathsee besteht dafür keine ausreichende Internetverbindung. "Wir haben uns wirklich intensiv darum bemüht, dort einen Empfang hinzubekommen, aber das hat leider nicht funktioniert", sagt Wallner.

Wer die App also nutzen möchte, muss bereits bei der Anfahrt (und zwar dort, wo es Internetempfang gibt) die Funktion "Camera Control" aktivieren. Die Kamera, die sich rund 100 Meter nach dem Gasthof Kreh befindet, erfasst das Kennzeichen und rechnet nach dem Besuch am Langbathsee automatisch ab. Am Offensee befindet sich die Kamera kurz vor der Straßenteilung zwischen ehemaligem Restaurant und dem großen Parkplatz. Wer ohne App bezahlen möchte (oder muss), kann nach einem Tag (oder mehreren Stunden) mit Bargeld oder Karte nach Eingabe des Kennzeichens an den Automaten bezahlen. "Die bargeldlosen Zahlungen funktionieren auch ohne eigenen Internetempfang", sagt Wallner.

Mehr als 100.000 Euro an Kosten

Die anfallende Gebühr wird am Ende des Parkvorgangs am Display angezeigt. Ein Mehrtagesticket für Wanderer wird es nicht geben: Sie zahlen nach der Bergtour die offenen Tagesgebühren (für drei Tage zum Beispiel 24 Euro).

Ebensee hat sich die Einführung des Parksystems an Offensee und Langbathsee einiges kosten lassen: insgesamt mehr als 100.000 Euro. Allerdings hat die Gemeinde die Überwachung nicht extern vergeben (wie am Almsee zum Beispiel), sondern kümmert sich selbst darum. "Wir sind auch kulant, wenn sich die Leute mit dem System nicht gleich auskennen. Das Letzte, was wir wollen, sind Strafen oder Besitzstörungsklagen", sagt Wallner. Ein Freibrief sei das allerdings nicht.

Das erwirtschaftete Geld fließe zurück in die Gemeinde und in die Pflege der Anlagen. In naher Zukunft ist deshalb auch eine Erneuerung der WC-Anlagen angedacht, die mittlerweile ganzjährig geöffnet sind. Am Langbathsee werden zusätzlich Ladestationen für Elektroautos geschaffen.Wer in Ebensee seinen Hauptwohnsitz gemeldet hat, kann sich bei der Gemeinde auch um 100 Euro eine Jahreskarte kaufen – und muss nicht mehr extra für die Stellplätze bezahlen.

