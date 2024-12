Ausfälle bei Facebook, Instagram und WhatsApp

Menschen aus aller Welt meldeten am Mittwochabend Probleme bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp. Nachrichten ließen sich nicht verschicken oder kamen erst mit großer Verzögerung an, teilweise war es nicht möglich, Beiträge zu veröffentlichen oder die Nutzeroberfläche blieb generell schwarz. Das Ausmaß des Problems ließ sich vorerst nur schwer abschätzen, auch nicht, wie lange es noch andauern würde. In Österreich gingen ab etwa 18.30 Uhr auf der Website allestörungen.at Problemmeldungen ein, die Störung dauerte mehrere Stunden an.

Meta arbeitet an Lösung

Meta äußerte sich zu den aktuellen Störungen, die nach derzeitigem Stand vor allem Europa, Nordamerika und Asien zu betreffen scheinen: "Wir sind uns bewusst, dass ein technisches Problem den Zugriff einiger Nutzer auf unsere Apps beeinträchtigt. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.“

