Kirchenaltar in Lauffen ist 300 Jahre alt

Im Jahr 1719 spendete der frühere Salzamtmann Johann Friedrich von Seeau, der von Kaiser Leopold in den Grafenstand erhoben worden war, 800 Gulden für die Errichtung eines Marienaltars in der Pfarrkirche Lauffen. Das Seeau-Wappen auf dem Altar erinnert noch heute an den Spender. Im Zentrum des Marienaltars befindet sich weiters eine 250 Kilogramm schwere Marienstatue aus Sandstein, die der Legende nach bereits 900 Jahre alt sein soll.

Die Pfarrgemeinde von Lauffen feierte am vergangenen Wochenende das 300-Jahr-Jubiläum des Altars mit einer Festmesse, an der auch die Freiwillige Feuerwehr, der Kameradschaftsbund und die örtliche Musikkapelle mitwirkten.

Zu feiern gab es aber noch mehr: Pfarrer Richard Czurylo feierte heuer seinen 60. Geburtstag und sein 35-jähriges Priesterweihe-Jubiläum. Und fast auf den Tag genau vor 25 Jahren, nämlich am 1. August 1994, trat der aus Polen stammende Seelsorger seinen Dienst als Pfarrer von Lauffen an. "Wir sind froh und dankbar, dass wir dich als Pfarrer haben!", dankte Pfarrgemeinderatsobmann Hans Fasl dem Priester Richard Czurylo.