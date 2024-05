Nach 19 Jahren fiel am Gosausee ein Rekord aus St. Wolfgang

Auf das Wetter können sich die Veranstalter verlassen: Egal an welchem Tag der Gosausee-Rundlauf stattfindet – es regnet. Auch am vergangenen Freitag hatte die Ausdauersportsektion des ASKÖ Raiffeisen Gosau wieder Glück im Unglück. Denn trotz des Niederschlags kamen zahlreiche Teilnehmer zur 22. Auflage der Traditionsveranstaltung. Und die endete mit einer Überraschung.

Vor 19 Jahren hatte Franz Ellmauer aus St. Wolfgang für eine Runde um den See (4,2 Kilometer) 13 Minuten und 56 Sekunden gebraucht. Ein Rekord, der hielt. Und hielt. Und hielt.

Bis Alexander Brandner, nordischer Kombinierer und Skibergsteiger aus Bischofshofen, am Freitag an den Start ging. Seine neue Richtzeit: 13:24. Am Ende reichte es in der Staffel aber trotzdem nur für Platz zwei. Als Sieger liefen Dominik Egger und Andreas Englbrecht ins Ziel (29:31), die allgemeine Damenwertung entschieden Marianne Brandauer und Vicky Rohrmüller von der Sportunion Abtenau für sich (45:03). Das schnellste Mixed-Team stellten die Vorjahressieger Theresa Wintersteller und Thomas Kandler in 35:36 Minuten. Auch Volks- und Hauptschüler traten in eigenen Bewerben an.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger