Von Chalet bis Tiny House: Hier lässt es sich innovativ urlauben

1. Preis: Stadel-Chalet am Fuße der Saualpe

Außen rustikal, innen stilvoll modern: „‚Boa, do riacht’s guat‘, sagen die meisten Gäste, wenn sie das erste Mal den Stadel betreten“, sagt Barbara Prasser. In Klein St. Paul in Kärnten hat Familie Prasser einen mehr als 170 Jahre alten Stadel behutsam und mit Fokus auf Nachhaltigkeit renoviert. Bei der Sanierung des Chalets Kaiser kamen durchwegs natürliche Materialien, vor allem Holz und Glas, zum Einsatz.

Viel Licht spenden hohe Glaswände, die zwischen den Innenräumen und der Außenfassade eingebaut

wurden. Die Einrichtung fertigten Handwerker aus der Region. Die Energie stammt zu 100 Prozent aus ökologischen Quellen.

Der Stadel mit Außensauna und Naturbadeteich in aussichtsreicher Alleinlage auf 960 Metern Seehöhe am Fuße der Saualpe bietet auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Platz für bis zu sechs Personen.

2. Preis: Altes Haus, junger Charme

Das Adelwöhrer Bauernhaus in Pölstal Bild: privat

Im Adelwöhrer Bauernhaus in Pölstal im steirischen Murtal verbindet die Gastgeberfamilie Steiner das traditionelle Ambiente eines 1738 erbauten Bauernhauses mit modernem Komfort. In Eigenregie sanierte die Familie zwei Jahre lang das Gebäude, das mit fünf Schlafräumen und drei Badezimmern bis zu zehn Personen beherbergt. Die Kombination aus Holz, Stein und bunten Stoffen schafft eine frische Atmosphäre.

3. Preis: Troadkasten als Tiny House

Aus dem Troadkasten wurde ein Tiny House Bild: privat

Familie Schabus aus Hermagor in Kärnten hat einen Troadkasten aus dem Jahr 1714 in ein neuzeitliches Tiny House verwandelt. Das Häuschen mit einer Grundfläche von 17 Quadratmetern und einer Wohnfläche von 36 Quadratmetern beeindruckt mit der durchdachten Raumnutzung. Für die Innenraumgestaltung verwendete die Familie Tannenholz aus eigenen Wäldern, für die Isolierung kamen Hanffasern zum Einsatz.

Sonderpreis proHolz: Zwischen Baumkronen

Urlauben im Baumhaus Bild: Robert Anagnostopoulos

Bei Familie Graf-Fröhlich in Dobl-Zwaring bei Graz urlauben Gäste in luftiger Höhe. Rund 50 Meter neben ihrem Hof wurde das Baumhaus Buchengrün errichtet. Es ist über einen Steg zugänglich, bietet Platz für bis zu vier Personen und einen schönen Blick auf die umliegenden Bäume. Das Bauholz stammt aus eigenen Wäldern. Die Wärmedämmung besteht aus Holzwolle. Holznägel befestigen die Deckenelemente, Massivholz schafft eine gemütliche Atmosphäre. Für den Bau musste ganz wenig Boden versiegelt werden, was die Jury zudem lobend hervorhob.

Sonderpreis Österreich Werbung: Bei Rosa, Franzl und Sepp

Gelungene Einbindung von regionalen Materialien wie Holz und Stein Bild: privat

Beim „Refugium am Wildbachberg“ in Deutschlandsberg im südsteirischen Schilcherland beeindruckte die Jury die gelungene Einbindung von regionalen Materialien wie Holz und Stein. Mit den Ferienhäusern „Rosa“, „Franzl“ und „Sepp“ hat Familie Krainer ein niveauvolles Ensemble geschaffen, das Privatsphäre mit Gemeinschaftsbereichen wie einem Pool und dem Weinkeller verbindet. „Rosa“ für zwei Personen steht auf einem Hügel mit Weitblick, das großzügige „Franzl“ hat Platz für die kleine Familie, und „Sepp“, ein ehemaliger Troadkasten, dient der Zweisamkeit.

Sonderpreis Österreich Werbung: Innviertler Winzerhaus

Trattnachtaler Weinhaus der Familie Spiegelfeld-Schneeburg im Innviertel Bild: Sebastian Kraner

Wein spielt auch im Trattnachtaler Weinhaus der Familie Spiegelfeld-Schneeburg im Innviertel eine tragende Rolle. Der behutsam renovierte Winzerhof in Schlüßlberg mit drei Gästezimmern beeindruckt mit seiner hochwertigen Ausstattung wie Stein- und Parkettböden sowie Stuckatur an den Decken. Der große Salon als Wohn- und Essbereich sowie die gut ausgestattete Küche stehen zur gemeinsamen Benutzung allen Gästen zur Verfügung. Um das Haus erstrecken sich Wälder und der Weingarten.

Sonderpreis Österreich Werbung: Drei Wohnungen im Dreikanthof

Stimmungsvolles, ressourcenschonendes Urlaubsziel im Südburgenland Bild: Burgenland Tourismus

Im Südburgenland inmitten von Weinbergen hat Familie Zieger mit dem Wein Domizil Zieger ein viele Jahre lang unbewohntes Gebäude in ein stimmungsvolles, ressourcenschonendes Urlaubsziel verwandelt. Der sorgsam renovierte Dreikanthof in Neuhaus am Klausenbach beherbergt drei Ferienwohnungen. Sie sind in schlicht-modernem Stil mit Holzböden und Holzmöbeln ausgestattet. Großzügige Glaselemente bringen besonders den Innenhof zur Geltung, denn hier befindet sich auch das Herzstück des Grundstücks – ein uralter Lindenbaum.

