Mit dem Ski-Doo zum Gourmetmenü

Wir in Kärnten haben halt Schwung", sagt Peter Aschbacher fast ein bisserl entschuldigend, wenn die Gäste vor seiner Gamskogelhütte vom Ski-Doo steigen. Denn den hat der Genuss-Gastgeber die Skipiste so hurtig heraufgelenkt, dass manche ein wenig blass um die Nase sind. Die Ski-Doo-Anreise ist Teil des "Fine Dining" am Katschberg. Das kostet 175 Euro für sechs Gänge plus eine Vielzahl von Vor-, Zwischen- und Dessert-Happen.