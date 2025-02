Perus Amazonas – Symphonie in Grün

Vor dem Schiff tummelt sich eine Gruppe der rosafarbenen Delfine, springt, tanzt im Wasser, schlägt Pirouetten. Am Flussufer gibt die Vogelwelt ein eindrucksvolles Morgenkonzert, unterbrochen von den Schreien der Brüllaffen im Dschungel. Nur das Faultier hängt träge in den Ästen. Schließlich schiebt sich die Sonne über die Baumwipfel und verzaubert den kilometerbreiten Rio Maranon in ein goldenes Band. Es sind Szenen wie in Werner Herzogs Monumentalfilm Fitzcarraldo.